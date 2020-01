Dach von St. Anna wird abgedichtet

Die nächste Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Mittwoch, 5. Februar, um 9 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes in Erlangen statt. Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: bauliche Maßnahmen zur Strukturverbesserung und hygienischen Optimierung am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt: Auftragserweiterung für die Ausführung der Dachabdichtungsarbeiten; Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zum Klimaschutzprogramm des Landkreises ERH: Bevorzugung der Holzbauweise. red