Dach touchiert

Zu eng war anscheinend am Samstagnachmittag ein Hof in Wildflecken für einen Paketzusteller. Wie die Polizei meldete, ging gegen 15 Uhr ein 19-Jähriger in der Brunnengasse mit seinem Kleintransporter seiner Tätigkeit als Paketzusteller nach. In diesem Verlauf touchierte er bei einem Rangierversuch in einem recht engen Hof aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeugheck einen Dachvorsprung. Der Sachschaden am Dach wird auf circa 50 Euro geschätzt. Am Auslieferfahrzeug entstand Blechschaden in Höhe von circa 500 Euro. pol