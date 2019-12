Da waren die Böller weg

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der A 9 bei Bayreuth hat eine Streife der Verkehrspolizei am Sonntagnachmittag im Fußraum eine Packung mit verbotenen Böllern entdeckt. Der Fahrer war in Richtung München unterwegs. Der 22-Jährige gab an, die Feuerwerkskörper kürzlich in Tschechien gekauft zu haben. Da die Böller keine Zulassung für Deutschland hatten, wurden sie sichergestellt. Der junge Mann aus Baden-Württemberg erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. pol