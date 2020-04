Da wächst was zusammen

Seit 1. März verkehrt die Buslinie 1252 von Herreth nach Bad Staffelstein - doch infolge der Verschärfung der Covid-19-Pandemie erfolgte der Start ohne größere Ankündigung. Dies haben die beiden Landräte Christian Meißner und Sebastian Straubel jüngst nachgeholt.

Mit "gebührendem Abstand", aber mit dem Ziel, die beiden Landkreise auch mit Buslinien wieder zusammenwachsen zu lassen, machen die beiden Landräte nun auf die gemeinsam geschaffene Verbindung aufmerksam. Für den Lichtenfelser Landrat Meißner ist diese neue Verbindung auch ein gutes Zeichen im Hinblick auf eine mögliche Einbindung Coburgs in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN): "Solche Verbindungen werden im gemeinsamen Verkehrsverbund selbstverständlich werden, da dann alle Bürger den Mehrwert eines solchen Netzes erleben können."

Auch bei dieser Buslinie steht der Umweltschutz im Fokus, erläutert der Lichtenfelser Landrat: "Das neue Angebot umfasst einige Verbindungen, die als Rufbus ausgestaltet sind, das heißt, dass die Linie tatsächlich nur bedient wird, wenn mindestens eine Stunde vor der jeweiligen Abfahrt laut Fahrplan telefonisch unter der Nummer 09571/18180 Bedarf angemeldet wurde. Wir wollen keine heiße Luft durch die Gegend fahren", so der Landrat weiter zum Angebot.

Landrat Sebastian Straubel betont die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lichtenfels. "Unser Fokus lag auf der Wiederherstellung der Anbindung an den Schulstandort Bad Staffelstein für die Schüler in Merkendorf und Herreth. Das ist uns erfolgreich gelungen", so Sebastian Straubel. Der Linienbus fährt einmal morgens von Herreth und Merkendorf über die Haltestellen Realschule und Adam-Riese-Schule in Bad Staffelstein zum Bahnhof Bad Staffelstein. Der Rückweg von den Schulen erfolgt viermal am Tag.

Neue Rufbusfahrten

Zusätzlich gibt es eine Rufbusverbindung, die weitere Zeiten abdeckt und bei Bedarf bestellt werden kann. "Mit den neuen Rufbusfahrten schaffen wir ein erweitertes Angebot für alle Bürger in den zwei Ortschaften im Landkreis Coburg, um in den Landkreis Lichtenfels fahren zu können", erläutert der Coburger Landrat.

Wie von der Staatsregierung beschlossen, werden ab Montag, 27. April, wieder die ersten Schüler die heimischen Schulen besuchen. Das bedeutet, dass auch die Busdienstleistungen wieder zum Standardfahrplan angeboten werden. "Im Landkreis Lichtenfels haben wir daher alle Busunternehmer öffentlicher Linien gebeten, den Normalbetrieb ab dem kommenden Montag wiederaufzunehmen. Nur Teilstrecken oder zu bestimmten Zeiten ein Busangebot anzubieten, ist technisch nicht leistbar", so Meißner. red