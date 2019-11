Da passt nicht viel

Eine Reihe von Verfehlungen wirft die Polizei einem 38 Jahre alten Mann vor, der unberechtigt mit einem motorisierten Zweirad in Haßfurt unterwegs war. Der 38-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad am Dienstag gegen 8.40 Uhr eine Staatsstraße stadteinwärts. Als der Rollerfahrer den Streifenwagen der Polizei bemerkte, fuhr er über den Radweg in den Hof einer Firma und rannte davon. Der Fahrer konnte jedoch von den Polizeibeamten hinter der Firma angetroffen werden. Der Grund der Flucht war schnell festgestellt. Der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad, zudem war das Kennzeichen gestohlen und der Roller nicht versichert. Ein Urintest (Verdacht auf Drogen) verlief positiv. Die Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.