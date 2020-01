"Da Meier" solo - und zwar "im Himmel"

Mit dem Musikkabarett-Trio "Da Huawa, da Meier und I" wurde "Da Meier" bekannt wie ein bunter Hund. Nun stellt er sein zweites Soloprogramm "Ein Meier im Himmel" am Samstag, 14. März, in Steppach vor. Auch in diesem Stück erleben die Besucher ihn genauso, wie sie ihn lieben: hochmusikalisch, ein bisschen tollpatschig, ultrakomisch und selbstironisch - und zwar im Sportheim in Steppach. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets können über da-meier.de oder bei der Metzgerei Pfeiffer in Steppach erworben werden. red