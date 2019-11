"Da Meier" - solo "im Himmel"

"Der Oberpfälzer Matthias Meier, bekannt als Teil von "Da Huawa, da Meier und I", kommt mit seinem zweiten Solo-Programm "Ein Meier im Himmel" am Samstag, 18. Januar 2020, in den "Schwarzen Bären" in Coburg. Programmbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Seit 20 Jahren steht Meier auf der Bühne, und er präsentiert sich auch solo so wie seine Fans ihn kennen und lieben: hoch musikalisch, ein bisschen tollpatschig, ultrakomisch und selbstironisch.

Tickets gibt es im Internet (www.da-meier.de) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen in der Region. red