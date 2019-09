Da kommt einiges zusammen

Gutes Augenmaß und den richtigen "Riecher" bewies die Verkehrspolizei, als sie am Donnerstagvormittag einen mit Holzresten beladenen Lkw an der Betriebsumfahrung bei der Ausfahrt Bamberg-Süd der A 73 kontrollierten. Der Gliederzug fiel ihnen zuvor wegen augenscheinlich deutlicher Überschreitung der zulässigen Höhe von vier Metern auf. Bei der Überprüfung des 42-jährigen Fahrers und seines Fahrzeuggespanns stellte sich eine Höhenüberschreitung von über einem halben Meter und die äußerst mangelhafte Sicherung der Ladung heraus. Ebenso wurde die zulässige Länge der Fahrzeugkombination nicht unerheblich überschritten. Die Kontrolle förderte zudem gravierende Mängel an allen Reifen der Zugmaschine und des Anhängers sowie an der Bremsanlage und dem Fahrwerk zutage. Hinzu kommen noch Verstöße gegen Fahrpersonalvorschriften. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Anhänger abgestellt und die Zugmaschine unter Begleitung zur Begutachtung und zum Wechsel aller Reifen zu einer Werkstatt gebracht. Den Fahrer und den Unternehmer erwarten nun etliche Bußgeldanzeigen. red