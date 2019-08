Da ist doch was faul?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 8. August 2019 ist FAULBACH.

Faulbach ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Miltenberg. Sie liegt in der Region Bayrischer Untermain und ist Teil des Naturparks Bayrischer Spessart. Auch der Fränkische Marienweg führt durch Faulbach. Die Region hat sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt und bietet mit sanften Hügeln, dichten Wäldern und einer tollen Natur alles für einen erholsamen Urlaub im Grünen.



Highlights in Faulbach:

- Die Schleuse und das Mainufer: Das Mainufer in Faulbach lädt mit Spazier- und Radwegen sowie vielen Bäumen und Bänken zum genießen, verweilen und rasten ein. Auch Campingurlauber kommen auf den zwei direkt am Main gelegenen Campingplätzen voll auf ihre Kosten.

- Hajo: Drei Wochen vor dem Ostersonntag wird in Faulbach traditionell der "Hajo" ausgetragen. Die Tradition stammt aus der Zeit der Dreißigjährigen Krieges, in der die Pest wütete. Damit die schreckliche Krankheit aufhörte, versprachen die Überlebenden eine Wallfahrt, wobei jedesmal einer der Wallfahrer als Opfer sterben sollte. Heute werden der "Totemann" und die "Totefrau" an Stelle der wirklichen Menschen opfert man seitdem eine Strohpuppe. Die beiden Strohpuppen werden durch das Dorf getragen und anschließend verbrannt. Sie stehen außerdem für das Vertreiben des Winters.

Gewinner

43 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Faulbach auch richtig.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Beate Grieshammer" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)