"Da hatten wir richtig Glück"

"Da hätte er auch Elfmeter gegen uns pfeifen können. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen", gibt Ali Civelek unumwunden zu. Der 53-jährige, ehemalige Spielertrainer des SV Türkgücü Neustadt, der in seiner aktiven Zeit für den FC Bad Rodach mehrere Jahre in der Landesliga und für den VfL Neustadt in der Bezirksliga West kickte, verfolgt die Fußballspiele in der Region mit großem Interesse.

Kein Wunder, schließlich spielen seine drei Söhne alle im Kreis: Cankut und Aykut beide beim Bezirksligisten SC Sylvia Ebersdorf und Ali eben in der Kreisliga bei Türkgücü.

Allerdings ist sein ältester Sohn wegen eines gebrochenen Fußes derzeit außer Gefecht und fehlt dem Aufsteiger an allen Ecken und Enden. Auch am Sonntag bei den Locals hätten seine Dribblings und seine Torgefährlichkeit aller Voraussicht nach geholfen, so aber mussten die "Puppenstädter" mit einem 1:1 hochzufrieden sein.

Der Punkt war schmeichelhaft, denn kurz vor Schluss hätte der Referee nach Überzeug des "alten Civelek" Elfmeter pfeifen können, wenn nicht sogar müssen. Das Niveau in der Kreisliga sei im Vergleich zu früher vor allem technisch schlechter geworden. Natürlich werde gekämpft und die Spiele sind schnell und attraktiv, doch der spielerische Moment kommt dem ehemaligen "Sechser" zu kurz.

Er hofft, dass sein Klub den Klassenerhalt trotz der langen Verletztenliste, mit der sich Spielertrainer Sinan Bulat herumärgern muss, schafft. Im Meisterschaftsrennen sei zwar zugunsten von Tabellenführer SV Ketschendorf bereits eine Vorentscheidung gefallen, doch sechs Punkte Vorsprung sind noch kein Ruhekissen. oph