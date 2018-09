Da hatte es jemand besonders eilig

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Von-Ketteler-Straße wurde am Sonntagnachmittag zwischen 17.10 Uhr und 18.20 Uhr ein blauer Opel Corsa angefahren. Der Pkw wurde an der hinteren linken Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beträgt rund 500 Euro.