"Da glüht das Bandoneon"

"Dieses Jahr soll es endlich wieder klappen", hat sich Hauptorganisator Oliver Kunkel fest vorgenommen: Das Zeiler "Open-Air am Stadtturm " soll tatsächlich draußen im Park am Hexenturm neben dem Zeiler Finanzamt stattfinden. Die 160-köpfigen Chorklassen und Musiker unter Leitung von Kunkel haben sich in fleißiger Probenarbeit für das Großereignis gerüstet. Der Musikus aus Zeil ist Lehrer an den Schweinfurter Walther-Rathenau-Schulen und bereichert das kulturelle Leben seiner Heimatstadt seit etlichen Jahren mit Konzerten.

Für Samstag, 13. Juli, lädt die Stadt Zeil um 20 Uhr in schmucken Garten am barocken Finanzamt und fährt Lateinamerikanisches auf: Unter dem Titel "Latino'"musiziert der mexikanische Bariton Omar S. Garrido mit einer professionellen Latino-Combo und eben den Chor-klassen und Chören der Walther-Rathenau-Schulen aus Schweinfurt viele Hits wie "Chan Chan" oder "Havana", aber auch unbekanntes Eindrucksvolles aus Lateinamerika.

Auch bei leichtem Regen

Die Sommerkonzerte gibt es nun im neunten Jahr. Dreimal konnten sie draußen stattfinden. Damit das dieses Mal wieder gelingt, wird mit der kleineren instrumentalen Besetzung der Mikrofon-Aufwand reduziert, verrät Oliver Kunkel, so dass auch ein leichter, überraschender Regen überstanden werden könnte.

Die Musiker seien erlesen und alle "vom Fach".

Das Bandoneon - Argentiniens charaktervolles Akkordeon - lässt Kevin Sauer der Ankündigung zufolge "tanzen und vibrieren", ein Würzburger, der gerade seinen Master in dem Fach ablegte. Der Zeiler Klaus Neubert ist laut Kunkel "ein wahrer Zauberer auf der Gitarre". Alle Stile beherrsche er und sei im Metier der Gitarre - Spanien und Lateinamerika - "wirklich zuhause". Das gilt auch für den vielseitigen Justus Böhm. Der Kontrabassist aus Breitbrunnstudierte in Salzburg und Würzburg und kann Unterhaltung wie Klassik gleichermaßen.

Die in Saarbrücken lebende Serena Hardt hat auch alle Open-Air-Konzerte Kunkels mitmusiziert. Sie studierte Schlagzeug und Gesang. So wird sie am spektakulären Marimbaphon, an den Congas, aber auch als Sopranistin zu hören sein. Jareem Wilmore war als Schüler letztes Jahr Solist in einem fulminant interpretierten Beethoven-Klavierkonzert. Der erste Bayerische Preisträger "Jugend musiziert" Er wird nun Klavier im Konzertfach studieren und übt sich gerade im lockeren Band-Spielen zwischen Tango und kreolischen Klängen.

Abiturienten komponieren

Auch die Kompositionen der Abiturienten wird er mitmusizieren. Denn das ist wieder eine Besonderheit der Sommerkonzerte der letzten Jahre: Die Musik-Abschlussklassen aus Kunkels Gymnasium in Schweinfurt komponieren im Stile des Programms in ihrem letzten halben Schuljahr und die besten "Werke" sind Uraufführungen, Zwischenmusiken zwischen den 'großen Werken' des Programms.

Saxofonistin Anja Meiler aus Kürnach begleitet die Open-Air-Konzerte auch schon seit Langem. Verschiedenste Größen an Saxofonen wird sie in das Programm einbringen, für Charakter und persönliche Ansprache der Musik sorgen.

Als "native Solist" konnte der aus Mexiko stammende Bariton Omar S. Garrido gewonnen werden. Der sympathische und ungeheuer vielseitige Sänger hat derzeit ein Engagement am Opernhaus in Gera und wird das kubanische "Chan Chan" mit all seiner Lebensfreude und Coolness präsentieren. Die Kinder sind wieder Szene, Atmosphäre, klangliche Ergänzung - in schummriges Licht einer abendlichen Strandbar der Karibik getaucht.Der Pop unserer Tage greift kubanische Vitalität in "Havana" auf. "Mit einer fetzigen Choreografie lassen die Chorsänger das auch zu einem Erlebnis fürs Auge werden", verspricht Oliver Kunkel.

Ariel Ramirez "Kreolische Messe" hatte Kunkel bereits vor zehn Jahren einmal aufgeführt. Das Gloria wird jetzt mit 160 Schülern getanzt und gesungen - ein ansteckender Auftakt zum tiefen Agnus Dei, in dem die Solisten die Ewigkeit zu beschwören scheinen. Ähnlich bewegend ist die Klage "To the Mothers in Brasil", die die Opfer lateinamerikanischer Diktaturen beklagt und immer neue Stimmungen zaubert.

Abend voller lebenslust

Lebenslust aber wird die vornehmliche Botschaft des Abends sein. So darf auch nicht der mitreißendste Tango Astor Piazzollas - "Libertango" - fehlen. "Da wird das Bandoneon glühen wie die vielen Kinderkehlen und die Augen und Ohren der hoffentlich zahlreichen Besucher", freut sich Oliver Kunkel auf diesen Höhepunkt.

Falls doch umfassend schlechte Witterung herrscht, wird man in der Tuchangerhalle bei gezielter und aufwendiger Licht- und Tontechnik adäquat ausweichen können. red