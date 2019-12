"Da fangen wir jetzt morgen an"

Um das Ende des Abends vorwegzunehmen, gleich zu Anfang der Beschluss: "Der Stadtrat billigt die vorgestellten ,Entwicklungsschwerpunkte und Projektideen‘, mit den am Abend beschlossenen Änderungen. Die Planungsbüros werden beauftragt, auf dieser Grundlage das ISEK weiter zu bearbeiten." Und das soll auch noch vor den Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr angegangen werden. Dazu Erster Bürgermeister Roland Kauper (CSU): "Der Stadtrat hat das beschlossen, das sollte er auch zu Ende bringen."

Um der "Bedeutung des Themas für Scheßlitz" gerecht zu werden, wie Kauper eingangs betonte, und ohne Zeitdruck arbeiten zu können, stand als einziger Punkt der Stadtratssitzung die ISEK-Abschlusssitzung auf der Tagesordnung. ISEK steht für Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept und soll die Gemeinde voranbringen.

Der guten Vorbereitung durch die beiden Planungsbüros sowie der Erfahrung des Gesprächsleiters Leonhard Valier ist es zu verdanken, dass sich die Sitzung nicht heillos in Detailfragen verlor. Sind die im Konzept für Scheßlitz benannten rund 30 einzelnen Maßnahmen doch allzu verlockend, gleich einzusteigen und in die Tiefe zu gehen.

Festlegung der Maßnahmen

In der Sitzung sollte es um die Kategorisierungen der Maßnahmen gehen. Denn natürlich sind alle genannten Themen wichtig. Aber sie können nicht alle auf einmal angegangen und abgearbeitet werden. Das hat neben finanziellen auch technische Gründe. "Einige Maßnahmen können erst auf andere folgen oder sind ohne vorangehende Maßnahmen gar nicht erst möglich", wie Valier ausführte. So wurden von den Planungsbüros drei Klassen erstellt. Diese unterteilen sich in "mittlere, höhere und höchste Prioritätsklasse".

Neu aufgenommen in die Planungen wurden weitere Überlegungen zum Verkehrskonzept mit einer Spange "zur möglichen Anbindung der Siedlungsgebiete Ostlandstraße und Zeckendorfer Loh Richtung Nettomarkt und Autobahn". Dazu soll eine Skizze mit einer Trassenführung in zwei Varianten den Unterlagen beigefügt werden.

Das Verfahren

Während mittlere und höhere Prioritätsklasse in dem Stadium lediglich der Kategorisierung dienen sollen, indem von den Räten einzelne Maßnahmen von der einen in die andere Klasse verschoben werden konnten, sollte in der höchsten Prioritätsklasse auch eine Festlegung der Reihenfolge der Themen zur Abarbeitung erfolgen.

Mit welchen Maßnahmen wird begonnen? Das war die entscheidende Frage. Dazu wurden an die Stadträte jeweils fünf Punkte ausgeteilt, die sie bei den einzelnen Projekten - auch gehäuft - befestigen konnten. "Wo die meisten Punkte sind, da fangen wir jetzt morgen an", resümierte Kauper scherzhaft.

Eindeutig war dann das Ergebnis. Den ersten Platz mit 18 vergebenen Punkten belegten neues und altes Rathaus. Energetische Sanierung und Barrierefreiheit, rollstuhlgerechte Aufzüge sowie ein alternatives zweites Trauzimmer gehören hier zu den Aufgaben.

Knapp dahinter folgte die Ausstattung der Kreuzung an der Elisabethenkirche mit Lichtanlage und Abbiegespuren. Auf Rang drei befindet sich die in die höchste Kategorie vorgezogene Maßnahme der Sanierung und gestalterischen Aufwertung aller noch nicht sanierten Bereiche. Von Neumarkt bis Kreuzung Burgholzstraße unter Einbeziehung der Mobilitätsstation am ehemaligen Bahnhof sowie einer Querungshilfe.

Da sich die Maßnahmen von ISEK "über Jahre hinziehen", wie von Kauper eingangs betont, machte abschließend Valier nochmals ausdrücklich darauf aufmerksam, dass im weiteren Verlauf der Arbeiten jederzeit andere Maßnahmen angegangen oder verschoben werden könnten, wenn sich Handlungsbedarf ergebe. Das ist etwa bei Finanzierung und Fördermitteln oder bei der Änderung der Gesetzeslage möglich.