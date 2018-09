"Da Bobbe" kommt in die Jahnhalle

"Da Bobbe", Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreis 2015, startet mit seinem zweiten Kabarettprogramm "Zefix". Am Freitag, 16. November, 20 Uhr, ist er in der Jahnhalle Forchheim zu Gast. Mit seinem ersten Programm "Facklfotz'n" und als "Youtuber" machte er sich mit heimatverbundenen Musikvideos und seiner Kunstfigur, dem angetrunkenen Feuerwehrkommandanten "Brandlhuber Muk", einen Namen auf den Bühnen in Bayern und Teilen Österreichs. Karten gibt es ab sofort im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke in Forchheim, Telefon 09191/60106, sowie im Internet unter tickets.infranken.de. Foto: PR