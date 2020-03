"Da bist du nach einer Stunde mausetot..."

"Da bist du nach einer Stunde Einzeltraining mausetot" - natürlich übertreibt Frank Greiner maßlos mit seiner Einschätzung, doch was der 330-fache Bundesligaspieler damit sagen will: Seine beiden Töchter trainieren viel härter und viel intensiver "als ich damals". Lena (19) ist bereits Tennisprofi, und Sophie (16) will es ihrer großen Schwester in diesem Sommer gleichmachen.

Derzeit stehen sie in der deutschen Rangliste auf den Plätzen 52 beziehungsweise 72 - wohlgemerkt bei den Frauen. Den Ehrgeiz haben sie von ihrem Vater, dem vielleicht nicht das allergrößte Talent, dafür aber ein ungemeiner Wille als Fußballer nachgesagt wurde.

Die 16-jährige Sophie schließt im Sommer mit der Mittleren Reife das Schuljahr ab. Sie nahm bereits an den deutschen Meisterschaften der Damen teil und erreichte zumindest im Qualifikationsfeld das Finale. Sie war mit dem Abschneiden bei ihrem DM-Debüt sehr zufrieden.

Die drei Jahre ältere Lena sammelte Erfahrungen bei Turnieren in Ägypten, der Türkei, Portugal und auch in Kenia. "Lena musste zu Schulzeiten wegen des Tennis oft Klassenarbeiten nachschreiben, saß mitunter bis 2 Uhr nachts über ihren Aufgaben. Das ging auf Dauer nicht", sagt Papa Frank. Nach der 10. Klasse war daher Schluss. Vorerst zumindest. "Sie sind beide jung, können also ihr Abi immer noch machen", sagt der Vater, der ebenso wie Mutter Petra hinter den Entscheidungen der beiden Töchter steht.

"Wir unterstützen sie, so gut es geht, haben sie aber nie dazu gedrängt. Sie wollen es unbedingt versuchen." Lena, die ehemalige deutsche U16-Meisterin und Teilnehmerin an der EM der Frauen in Russland 2017, will im Profisport Fuß fassen. Wie das funktioniert, hat ihr Vater bewiesen. "Ich erzähle Lena natürlich auch von dieser Zeit. Aber sie kann die alten Geschichten schon nicht mehr hören", sagt Greiner schmunzelnd und fügt ernsthafter hinzu: "Der Wille und die Einstellung sind entscheidend." Und bereit zu sein, den steinigen Weg zu nehmen. "Ich will Erfahrungen sammeln - und Punkte, um später mal bei Grand Slams starten zu dürfen." Ihr Vater ist überzeugt: "Lena und Sophie können es schaffen." oph