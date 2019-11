"D'Raith-Schwestern & da Blaimer " müssen entfallen. Der Altbayrische Advent, der am Samstag, 30. November, in der Neustadthalle am Schloss in Neustadt/ Aisch geplant war, findet wegen mangelndem Publikumsinteresse nicht statt. Es gibt keinen Ersatztermin, erworbene Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, teilt der Veranstalter mit. red