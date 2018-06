Cybermobbing bei Kindern großes Thema

gg



Die Medienwelt der Kinder stand in den letzten Wochen an der Grundschule Ebelsbach im Mittelpunkt. Der Medienfachberater von Unterfranken, Lambert Zumbrägel, sprach in einem öffentlichen Vortrag zum Thema "Alles Smartphone - oder was?". Die kommunale Jugendpflegerin am Landratsamt Haßberge, Eva Pfeil, hielt einen Elternabend über "Die Medienwelt unserer Kinder" ab, und dem folgten Workshops in den vierten Klassen.Beim Vortrag und bei den Elternabenden wurden den Eltern Tipps und Tricks an die Hand gegeben, wie man das Thema "Smartphone & Co" und die Nutzung von Medien angehen könnte. Als Hilfen wurden Klicksafe.de , ein Mediennutzungsvertrag mit den Kindern, oder Tipps für Computerspiele genannt.Ganz wichtig ist nach Meinung von Eva Pfeil, dass die Eltern Interesse für das zeigen, was Kinder im Netz, am Handy oder am PC machen. Sie sollten ihre Kinder von Anfang an begleiten, selbst ein gutes Vorbild für die Mediennutzung sein und sie frühzeitig über Risiken aufklären. Aber das sei gar nicht so einfach, weil Jugendliche ihnen auf diesem Gebiet oft überlegen seien, sagte sie. Es sei deshalb auch Aufgabe der Schule, Jugendlichen beizubringen, wie man mit Handy oder Tablet umgeht. Digitale Medien zu verbieten, bringe nichts.Interessantes berichteten die Kinder in ihrem Workshop. Fast alle Schüler haben Zugang zu Tablets oder zum Internet. WhatsApp steht bei den neun- und zehnjährigen Schülern mit weitem Abstand an der Spitze (ein Drittel von ihnen nutzt es), während Facebook nahezu keine Bedeutung mehr hat.Ein großes Thema war Cybermobbing. Eva Pfeil zeigte auf, was respektvolles Verhalten bedeutet und wie sich Opfer fühlen. Am Ende der Workshops in der Klasse 4a mit Lehrer Oliver Männer und in der 4b mit Lehrerin Kerstin Fischer überlegten sich die Kinder Regeln für den Umgang mit WhatsApp, Internet, Smartphone und Cybbermobbing in der Klasse.