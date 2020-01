CWU Baunach unterstützt Tobias Roppelt als Bürgermeisterkandidaten

Die Christliche Wähler-Union (CWU) hat ihre Kandidaten für die Stadtratswahl nominiert. Dabei stellt die CWU keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten, sondern unterstützt den neuen Bürgermeisterkandidaten der CBB, Tobias Roppelt.

Volker Dumsky berichtete über die zurückliegende Wahlperiode. Hier erwähnte er die gute Zusammenarbeit mit der CBB, von der die CWU den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschuss erhalten hatte. Großes Lob zollten die Anwesenden der Arbeit der beiden Wählergruppierungen. Gemeinsam konnten unter anderem die Vereinsjugendförderung neu geregelt, die Bahnhofstraße saniert und die Glasfaserversorgung ausgebaut werden. In Dorgendorf wurde das Feuerwehrgerätehaus neu errichtet, und die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses steht kurz vor dem Abschluss. Der Auftrag zur Sanierung des maroden Röderweges in Baunach wurde vergeben. Auf Antrag der CWU im Stadtrat wird ein Masterplan für die Umstellung der Ortsbe-leuchtung auf insektenfreundliche LED-Leuchtmittel erstellt und umgesetzt. Im Kapellenberg in Baunach wurden bereits erste Leuchten ausgetauscht. Das senkt nicht nur den Energieverbrauch der Stadt, sondern schützt auch das Leben vieler Insekten.

Im Mittelpunkt stand das Wahlprogramm für die nächsten sechs Jahre. So werden weiterhin der Bau einer Mehrzweckhalle für Schule, Sport und Konzerte, die Schulsanierung, die Umsetzung des innerstädtischen Entwicklungskonzeptes, die Schaffung eines Mehrgenerationenhauses und das Thema "Nachhaltigkeit" im Mittelpunkt der Stadtratsarbeit stehen, ebenso der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Baunach sowie die bauliche Umsetzung des Sturzflut-Managementes für das Sendelbach- und Lautertal. red