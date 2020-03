CVJM will Angebot aufrechterhalten

"Wir können dankbar sein und uns freuen, was Gott uns alles schenkt" - mit diesen Worten kommentierte Wolfgang Kettler die vielen verschiedenen Angebote des CVJM Altenstein im vergangenen Jahr. Aktionen, Freizeiten und Gruppenstunden hatte der Vorsitzende dabei in der Mitgliederversammlung in der Freizeit- und Tagungsstätte vor Augen.

Die Fülle ist nach Kettlers Worten umso erstaunlicher angesichts der überschaubaren Zahl der Aktiven im Verein mit seinen insgesamt rund 140 Mitgliedern. Ein Lob spendete er einmal mehr dem Team des Hausfrauenfrühstücks, das vor kurzem das 300. Treffen auf die Beine gestellt hatte. "Das Frühstück gibt es seit 28 Jahren und ihr füllt einmal im Monat den Speisesaal mit bis zu hundert Frauen und manchmal auch mehr."

Ein weiteres Jubiläum, das 175-jährige Bestehen des CVJM, war Anfang Juni unter anderem auch in Altenstein begangen worden. Außerdem hatte der Verein 2019 das Vorstände- und Mitarbeitertreffen des CVJM Bayern für den Bereich Oberfranken ausgerichtet. Neben den wöchentlichen Gruppen und Kreisen gehören Angebote wie das Candlelight-Dinner oder das Burg-Kino zum festen Jahresprogramm. Bei den Freizeiten erweist sich die Kooperation mit ProMission und dessen Hauptamtlichen Mitarbeiter Matthias Rapsch als sehr fruchtbar.

Jugendarbeit soll weitergehen

Die Projektstelle in der Jugendarbeit mit der Beschäftigung eines hauptamtlichen Jugendreferenten war im Herbst zu Ende gegangen. Mit dem Projekt Jugendarbeit soll es aber weitergehen. Eine halbe Stelle als Jugendsekretär ist für den Herbst 2020 wieder ausgeschrieben. Hier wäre der CVJM ebenfalls offen für Synergien mit dem Verein ProMission, der zeitgleich ein Stellenangebot für einen Evangelisten - ebenfalls mit einer halben Stelle - herausgegeben hat.

Im Ausblick für 2020 nannte der Vorsitzende zum einen das 55. Jahresfest im Oktober, zu dem unter anderem Hans-Martin Stäbler, langjähriger Generalsekretär des CVJM Bayern, als Sprecher erwartet wird. Jetzt stehe aber erst einmal die Jugendwoche JesusHouse in Sendelbach bevor: "Eine Chance, junge Leute einzuladen", sagte Kettler.

Einen Rückgang auf knapp 13 150 Übernachtungen in der Freizeit-und Tagungsstätte vermeldete Hausleiter Jürgen Krell für 2019. Gleichzeitig sei die Zahl der Anreisen gestiegen. Das bedeute, dass die Gäste weniger lange bleiben. Die Verweildauer sank im Durchschnitt von 2,9 auf 2,5 Tage. Bei den Tagesgästen sei die Zahl mit gut 14 000 in etwa konstant geblieben. Beschäftigt werden im Haus insgesamt 13 Mitarbeiter, davon sechs in Voll- und vier in Teilzeit. Hinzu kommen drei Minijobber in der Bücherstube. Die Ausbildungsstelle in der Hauswirtschaft ist ab September neu zu besetzen, ebenso eine der beiden Hausmeisterstellen. Dankbar zeigte sich Krell für die schwarze Null im reinen Wirtschaftsbetrieb.

Suche nach Unterstützung

Der geplante Umbau des Hauses war einmal mehr ein Thema. Wie Kettler informierte, sei man diesbezüglich nach wie vor auf der Suche nach Fördermöglichkeiten. Auch für finanzielle Unterstützung von Privatleuten, sei es in Form von Spenden oder Darlehen, seien die Verantwortlichen dankbar.