CVJM hat freie Plätze bei Surffreizeit

Noch einige freie Plätze hat der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) auf seiner Jugendsurffreizeit für 13- bis 17-Jährige. Diese findet vom 19. bis 30. August am Geierswalder See in Sachsen statt. Das Basislager ist ein idyllisches Haus am See, der täglich zum Surfen und Baden einlädt. Auch Kanutouren und ein Klettergartenbesuch stehen auf dem abwechslungsreichen Freizeitprogramm. Da die Platzzahl begrenzt ist, empfiehlt der CVJM eine rasche Anmeldung. Nähere Informationen bekommt man unter www.cvjm-erlangen.de oder im CVJM-Büro unter Telefon 09131/21827. red