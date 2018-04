CVJM blickt zufrieden zurück

Ein gut besuchtes "Jesus-House" im März, ein Jubiläums-Gottesdienst im Juni und eine "sehr gute Truppe" beim Jungscharzeltlager im Sommer: Sichtlich zufrieden erinnerte Vorsitzender Martin Lang bei der Mitgliederversammlung des CVJM Rentweinsdorf-Ebern dieser Tage im CVJM-Haus an diese und andere Höhepunkte im vergangenen Jahr, das für den Verein im Zeichen des 50-jährigen Bestehens gestanden hatte.

Der nächste "Colour and Faith"-Gottesdienst steht am morgigen Freitag im evangelischen Gemeindehaus in Ebern an. Los geht's um 19 Uhr. Ebenso wie Jeremy Vernon ist wieder die Band "Infinite Grace" vom CVJM Altenstein am Start. "Versuch's doch" heißt die Devise. Bis zum Jungscharzeltlager dauert es noch ein paar Monate, die Anmeldung ist aber schon angelaufen: Vom 28. Juli bis 4. August können Jungen von neun bis 13 Jahren am "Haus auf dem Zeilberg" eine abwechslungsreiche Woche erleben. Informationen und Anmeldung bei Jeremy Vernon, Rufnummer 0157/51609440, E-Mail: vernon.cvjm@gmail.com. Die Maiwanderung des CVJM Altenstein vom Baunachsee nach Brennhausen und das Pfingsttreffen in Bobengrün sind ebenfalls feste Termine im Kalender des CVJM.



120 Mitglieder

Die Zahl der Mitglieder im CVJM Rentweinsdorf-Ebern liegt bei 120 Jugendlichen und Erwachsenen - einschließlich des ehemaligen Jungscharlers Matthias Horn, den Martin Lang im Rahmen der Versammlung aufnahm. Zum Helfer ernannte er Stefan Batz, als Tätiges Mitglied (TM) steigt dessen Ehefrau Sonja wieder ein. Neu zu den TM stoßen Lukas Horn und Lena Lang.

Die Wahl des Hauptausschusses hatte folgendes Ergebnis: Martin Lang bleibt Vorsitzender, Gerhard Schmidt sein Stellvertreter, Gerd Bogendörfer ist der Schatzmeister. Beisitzer sind Isabel Horn und Sonja Batz. Die Kasse prüft Dieter Horn mit Stefan Batz. bd