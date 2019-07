CVG-Tennis-Cup: Strößner und Gutzeit setzten sich durch

Großer Andrang herrschte auf der Anlage des TC Rot-Weiß Kulmbach.

50 Schüler nahmen am 26. CVG-Tennis-Cup teil, bei dem Anfänger, Fortgeschrittene und Wettkampfspieler aller Jahrgangsstufen in einem Mixed-Doppel in ständig neu ausgelosten Paarungen um Punkte kämpften.

Auf den ersten Platz kamen Patrizia Strößner (9 b) und Moritz Gutzeit (Q 12), den zweiten Platz belegten Anna Schmidt (9 a) und Marius Gutzeit (9 d). Über den dritten Platz freuten sich Lea Bauer (9 c) und Luca Kerner (10 c).

Alle Gewinner erhielten Urkunden von Mario Sattler (stellvertretende Schulleitung) und durften aus den Händen von Astrid Kromer-Ott die heiß begehrten Preise des Elternbeirats

entgegennehmen. red