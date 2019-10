CVG sammelt Pfandflaschen für einen guten Zweck

Kurz vor Ende des Schuljahres 18/19 besuchte die Klasse 9 Mb/d vom Caspar-Vischer-Gymnasium die Awo-Geschäftsstelle in der Oberen Stadt, um eine Spende zu übergeben. Traditionell sammeln die Schüler des Sozialen Zweiges über das gesamte Schuljahr hinweg alle liegen gelassenen oder weggeworfenen Pfandflaschen auf dem Schulhof. In diesem Jahr kam so eine stolze Summe von 280 Euro zustande, die, nach gemeinsamem Beschluss der Klasse, in diesem Jahr dem Awo-Kreisverband zugutekommen sollte.

Personalleiterin Sibylle Wulf nutzte mit Unterstützung von Silvia Bauernfeind vom Beratungs- und Betreuungsdienst für pflegende Angehörige, die Gelegenheit, um den Schülerinnen und Schülern einen kleinen Einblick in die komplexe Vielfalt des Kreisverbandes zu vermitteln. Als Dankeschön für den Besuch und die Spende gab es für jeden eine kleine Awo-Überraschungstüte. Die Klasse entschied sich dafür, dass die Spende für den Bereich der Altenpflege eingesetzt werden soll. "Wir freuen uns sehr, dass die Klasse bei der Spende an die Awo gedacht hat, und haben ihren Wunsch für den Einsatz der Spende natürlich gerne berücksichtigt und umgesetzt", zeigt sich Awo-Mitarbeiterin Silvia Bauernfeind sichtlich begeistert.

Neue Spiele sorgen für Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Koordination und Kooperation

Gleich vier verschiedene Spiele konnten von der Spende der Schülerinnen und Schüler besorgt werden. Sie alle zielen darauf ab die geistigen und motorischen Fähigkeiten der Menschen zu fördern. red