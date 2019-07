Curry für den guten Zweck

Pater Raja und der Bad Bockleter Freundeskreis bieten am Sonntag, 21. Juli, wieder "Curry unterm Kirchturm" an. Beginn ist um 17 Uhr an der katholischen Kirche in Bad Bocklet. Auch in diesem Jahr kocht Pater Raja direkt vor Ort an der Kirche indisches Essen. Die indischen Gewürze dafür stehen auf dem Tisch, somit kann jeder die Schärfe des Essens selbst bestimmen. Auch eine Nachspeise wird angeboten. Wie immer töpfert Martina Faber in Handarbeit formschöne Tonbecher und Schalen, die auch gekauft werden können. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung geht an die Kinderhilfsprojekte von Pater Raja und seinem Team, das Kindern und Jugendlichen in Indien ein Heim, Essen und gute Schulausbildung ermöglicht. Außerdem berichtet Pater Raja von seinen aktuellen Projekten und ist für jede Unterstützung dankbar. sek