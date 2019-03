Cup geht wieder nach Oberfranken

Der Sieger des Vorjahres nahm den "Haßberg-Cup" auch diesmal wieder mit nach Oberfranken. Am Ende des zweitägigen Schwimmturniers, das in der Haßfurter "Welle" ausgetragen wurde, setzte sich die SSG Coburg gegen die SG Haßberge durch und gewann den Pokal zum zweiten Mal in Folge. Auch wenn es der SGH somit nicht gelang, die Gesamtwertung für sich zu entscheiden, waren die Verantwortlichen zufrieden. Die Schwimmer holten alles aus sich heraus und steckten zu keinem Zeitpunkt auf.

Mit insgesamt 28 Startern in 138 Einzelwettkämpfen und sechs Staffeln wollte die SG den "Haßberg-Cup" zurückholen. Zwar gelang es den SG-Schwimmern, sich im Gesamtklassement mit dem Coburger Team ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu liefern. Nach den ersten Staffel-Rennen übernahm die SG Haßberge sogar die Spitze und hielt diesen knappen Vorsprung bis zum Ende des ersten Wettkampftages.

Am Sonntag wechselte die Führung erneut und diesmal gab die SSG Coburg diese auch nicht mehr aus der Hand. Am Ende lag die Mannschaft aus dem oberfränkischen Nachbarlandkreis mit 952 Punkten vor den Gastgebern mit 834 Punkten, die sich wiederum deutlich gegen den SC Schweinfurt durchsetzten, der mit 436 Punkten Platz 3 sicherte.

Dass bei der SG Haßberge dennoch die Zufriedenheit überwog, lag an den guten Leistungen ihrer Schwimmer, die nahezu in jedem Wettkampf in der Spitze mitschwammen. Über ein besonderes Erfolgserlebnis durfte sich dabei Lena Roth (Jahrgang 2003) freuen, die mit einer Zeit von 1:02,68 Minuten über die 100 Meter Freistil anschlug. Echten Sportsgeist bewies auch Leandro Dietlein (2005): Obgleich bereits die Entscheidung über den Gesamtsieger gefallen war, ging er im letzten Wettkampf über die 1500 Meter Freistil noch einmal bis an seine Grenzen und schaffte es mit 19:52,17 Minuten erstmals unter der 20-Minuten-Marke zu bleiben.

Insgesamt konnten Anna Hofmann, Magdalena Werner (beide 2010), Dana Bertram, Laura Dohles, Nansy Mohammad (alle 2009), Matilda Hake, Manolo Schmidt, Julian Stieb (alle 2008), Nastia Mohammad, Lea Zehe (beide 2006), Leandro Dietlein, Marc Göbel, Eleonora-Francesca Martani, Eric Stevanovic, Lukas Stottele, Johanna Strobel (alle 2005), Johannes Deublein, Hannah Seubert (beide 2004), Noreen Bertram, Lena Roth, Julia Strobel (alle 2003) Jule Thamm (2002), Jonathan Bischoff (2000), Miriam Piechaczek (1999), Manuel Deublein (1998), Christian Langhammer (1995) und Julian Müller (1994) zu insgesamt 65 Mal Gold, 32 Mal Silber und 17 Mal Bronze schwimmen.

Amend stellt Vereinsrekord ein

Auch eine kleine Delegation des TV Ebern nahm am Haßberg-Cup teil. Acht Aktive mit 21 Meldungen stellten sich der Herausforderung. Acht erste Plätze, drei zweite und nochmals drei dritte Plätze waren für die Eberner ein gutes Ergebnis. Nach Anzahl der Medaillen rangierte Markus Jakob (2006) mit drei Goldmedaillen über 200 und 400 Meter Freistil sowie über 100 Meter Rücken an erster Stelle im Eberner Team.

Stärkste Ebernerin war Lara Amend (2000), die sich erstmals an die Marathonstrecke über 1500 Meter Freistil wagte. Sie schlug nach 22:34,67 Minuten an und egalisierte die alte Bestmarke ihres Vereines von Gabi Stahl aus dem Jahr 1988. Auch über 200 Meter Lagen stand sie mit 2:52,80 Minuten ganz oben auf dem Podium. Ihre Schwester Inka (2003) startete auf den gleichen Strecken. Auch sie platzierte sich über 200 Meter Lagen auf Rang 1, über 1500 Meter Freistil sprang zweiter Platz hinter der enorm starken Haßfurterin Julia Strobel heraus.

Weitere Goldmedaillen sicherten sich Paula Vierbücher (2006) über 400 Meter Freistil und Zsolt Jenei in den gleichen Disziplinen, hinzu kamen zwei dritte Plätze über 200 Meter Freistil und 100 Meter Rücken. Im stark besetzten Feld der Jahrgänge 2004 schiebt sich Jan Senff immer mehr auf die Spitzenplätze vor. Er sicherte sich zwei Silbermedaillen über 200 und 400 Meter Freistil und zudem noch einmal Bronze über 100 Meter Brust. Lediglich zwei Schwimmerinnen aus dem Eberner Team mussten ohne Medaillen die Heimfahrt antreten. Carolin Jakob (2004) stand zum ersten Mal über 200 und 400 Meter im Freistil auf den Startblöcken. Auch die dreizehnjährige Emely Nietzsche, die auf den Strecken 200 und 400 Meter Freistil sowie 100 Meter Brust antrat. red/di