Cube-Fahrrad trotz Spiralschloss weg

Ein 57-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Fahrraddiebstahls. Ein unbekannter Täter hatte am Samstag zwischen 19.30 und 23.30 Uhr ein schwarz/blaues Cube-Rad entwendet. Dieses war mit einem Spiralschloss gesichert vor einem Mehrfamilienhaus in der Grünewaldstraße 18 abgestellt worden. Dem 57-Jährigen entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 923 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.