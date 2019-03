Cube-Fahrrad am Sportheim gestohlen

Auf ein schwarzes Fahrrad der Marke Cube hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Montag abgesehen. Am Sonntag stellte es der 27-jährige Besitzer am Sportheim in der Austraße ab und versperrte es mit einem Kettenschloss. Als er das Rad am Montagabend wieder abholen wollte, war es weg. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion.