CSU/NWG baut auf zwölf Kandidaten

Zwölf Kandidaten der CSU/NWG Trebgast schicken sich in einem gemeinsamen Wahlvorschlag an, bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 einen Sitz im Gemeinderat Trebgast zu erobern. Die Nominierung erfolgte durch die 14 Wahlberechtigten per Blockabstimmung einmütig. Bürgermeisterkandidat Herwig Neumann führt die Liste an.

Wie am Rande der Versammlung zu erfahren war, werden in dieser Woche zwei weitere Gemeinderatslisten aufgestellt, darunter auch eine neue Liste mit Kandidaten, die bislang im Lager der CSU/NWG zu Hause waren. Gründe dafür wurden aber nicht genannt.

Wie Bürgermeisterkandidat Neumann erläuterte, habe man sich bewusst dafür entschieden, nur zwölf Kandidaten aufzustellen, die im Stimmzettel doppelt aufgeführt werden, um bei einer Listenwahl auch die maximale Abgabe von 24 Stimmen sicherzustellen: "Es ist ein ehrliches und faires Angebot, und es sind alles Kandidaten, die mitten im Leben stehen."

"Bislang ein gutes Feedback"

Bei seinen bislang rund 80 Hausbesuchen habe er durchweg ein gutes Feedback bekommen, was die Themen anbelangt, die die CSU/NWG in ihrem Wahlprogramm anspricht, sagte Neumann: "Ich sehe uns wohlgerüstet für die Wahl. Wir haben Kandidaten, die sich bislang bereits in ihrer Heimatgemeinde engagiert haben und sich auch in das Ehrenamt als Gemeinderat einbringen wollen." Sehr positiv stimme ihn auch, dass es junge Menschen gebe, die bereit sind, zu kandidieren. Deshalb sei ihm um das Gemeinwesen nicht bange.

Landtagsabgeordneter Martin Schöffel (CSU) lobte den Einsatz von Herwig Neumann als CSU-Ortsverbandsvorsitzender. Er ging auch auf dessen erneute Kandidatur um das Bürgermeisteramt ein: "Die Anerkennung in der Bevölkerung liegt auch darin, dass man sieht: Es ist jemand, der keine Eintagsfliege ist, sondern unser Herwig Neumann arbeitet kontinuierlich an den Dingen." Das merkten die Leute schon, wenn einer fleißig ist und über Jahre in der Kommunalpolitik mitarbeitet, um das Beste für die Gemeinde zu entwickeln. Schöffel ging auf die Bahnübergänge mit dem kreuzenden Autoverkehr in Trebgast ein: "Das ist ein Thema, da sind alle gefragt, um Lösungen zu finden, die Kommune, das Staatliche Bauamt und die Deutsche Bahn."