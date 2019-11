CSU wünscht sich Entwicklungskonzept

Für ein Sportentwicklungskonzept für den Bamberger Süden sprach sich der Moderator des CSU-Sportforums, der Stadtratskandidat Wolfgang Reichmann, nun bei einem Treffen mit Vereinsvertretern im Vereinsheim der TSG 05 Bamberg am Jahnwehr aus. Dabei wurde deutlich, dass sich die Vereine aus dem Bamberger Süden eine Perspektive für sich und ihre Sportanlagen wünschen. "Als CSU werden wir diese Vorschläge aufgreifen und in die politische Diskussion einbringen", sagte Reichmann.

Dabei gehe es einmal um die Frage, wie die Jugendarbeit in den Vereinen BSC und FC Sportfreunde, vielleicht in Zusammenarbeit mit der TSG 05, wieder aufgebaut werden könne. Dazu solle auch die sportliche Infrastruktur entlang der Schleuse, beispielsweise durch ein neues viertes Fußballfeld, für das im Flächennutzungsplan bereits eine Fläche im Anschluss an das Spielfeld des FC Sportfreunde vorgesehen sei, gestärkt werden, so Reichmann.

Chance für Busanbindung

Zum Anderen wünschten sich die Vereine aber auch eine Beleuchtung der Zugänge zu ihren Sportanlagen sowie eine Busanbindung, wie die Vorsitzenden Klaus Lachmann (Schwimmverein) und Harald Kobold (TSG 05) deutlich machten. Eine Chance für eine Busanbindung könnte sich nach Ansicht der Anwesenden dann ergeben, wenn im Stadtteil Gereuth der geplante S-Bahn-Halt Bamberg-Süd entsteht.

Von dem aus könnte eine neue direkte Verbindungslinie über Bughof und Bug zum Klinikum führen und dabei sowohl die Vereine entlang der Schleuse als auch die beiden Schwimmsportvereine in Bughof an den ÖPNV anbinden.

"Der Neubau der Buger Brücke könnte auf diese Weise zu einem Schub für den gesamten Vereinssport im Süden Bambergs führen", erklärte Reichmann, der zugleich Vorsitzender des Stadtverbands für Sport ist.

CSU-OB-Kandidat Christian Lange sagte zu, sich als Oberbürgermeister mittelfristig für ein solches Konzept einzusetzen. Entscheidend hierfür sei jedoch, dass der Bamberger Stadtrat die erforderlichen Haushaltsmittel bereitstelle.

Zum Fuchs-Park-Stadion im Bamberger Osten legte Lange dar, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand das Tribünengebäude wegen Schimmelbefalls habe gesperrt werden müssen. Daher müsse das Gebäude wahrscheinlich entkernt und innerlich neu aufgebaut werden, die Arbeiten könnten im Frühjahr 2021 beginnen. Dabei solle der Schulsport so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. red