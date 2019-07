CSU wirbt weiter für das "Bamberg jenseits der Bahnlinie"

Der CSU-Ortsverband Bamberg-Ost will auch in den kommenden zwei Jahren dafür werben, dass das "Bamberg jenseits der Bahnlinie" gemeinsam mit den Bürgern gestaltet wird. Dies bekräftigte die im Amt bestätigte Vorsitzende, Gaby Seidl. Sie wurden zusammen mit Stadtrat Andreas Dechant, Rosi Lange sowie Reinhold Herrmann bei der turnusgemäßen Neuwahl im Vereinsheim des MTV Bamberg an die Spitze des drittgrößten CSU-Verbandes in der Stadt Bamberg gewählt.

Gleichzeitig will die CSU Ost bei der kommenden Kommunalwahl für den CSU-Kandidaten Christian Lange und den Politik- und Generationenwechsel im Bamberger Rathaus werben. "Christian Lange war Vorsitzender des Bürgervereins Bamberg-Ost und hat viele Jahre hier im Bamberger Osten gelebt. Bei ihm wissen wir, dass das Bamberg jenseits der Bahnlinie bei den städtischen Überlegungen nicht unter den Tisch fällt", sagte Seidl.

Mehr Betreuungsplätze

Konkret will sich die CSU Ost in den kommenden zwei Jahren dafür einsetzen, dass das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren ausgebaut wird. Dazu seien bauliche Erweiterungen an der Rupprecht- und der Heidelsteigschule erforderlich. "Wir brauchen ein ganzheitliches Schulkonzept für den Bamberger Osten. Und das wollen wir mit Christian Lange umsetzen. Dazu gehört für uns auch die Erweiterung des Dr.-Pfleger-Kinderhorts am Malerviertel", so die Vorsitzende.

Des Weiteren will sich die CSU dafür starkmachen, dass die Grün- und Naherholungsflächen im Bamberger Osten erhalten und sogar erweitert werden. Konkret nannte Gaby Seidl die Verbindungswege von der Bahnlinie in die Konversionsflächen. "Was spricht denn dagegen, die Zollnerstraße, wie in der Bürgerbeteiligung gemeinsam erarbeitet, zu begrünen und den Troppauplatz sowie den Heinrich-Weber-Platz ebenfalls weiter zu entsiegeln, um der Stadterwärmung entgegenzuwirken?" Für die Vorsitzende der CSU gehörten dazu aber auch die Sanierung des Volksparks und der Umbau des Hauptsmoorwalds von Nadel- zu Mischwaldbeständen.

Schließlich will die CSU Ost darauf achten, dass im Zuge des Bahnausbaus die Durchlässigkeit der Bahnlinie in Ost-West-Richtung weder während der Bauphase noch im Endzustand unterbunden wird. red