CSU will mit starker Fraktion die Herausforderungen für Küps meistern

"Wir haben eine starke Liste aufgestellt und wollen so im kommenden März das sehr gute Ergebnis von vor sechs Jahren wiederholen oder gar noch ausbauen", sagte Ursula Eberle-Berlips, Fraktionssprecherin der CSU in Küps, bei der Nominierungsversammlung in Johannisthal. "Derzeit haben wir acht Mandate plus den Ortssprecher von Burkersdorf. Das ist die Messlatte für den 15. März!"

Wie wichtig eine starke Fraktion sei, habe sich gezeigt, als Bernd Rebhan zum Ersten Bürgermeister gewählt worden ist. Kraftvoll habe man angepackt, um den vielfältigen Herausforderungen zu begegnen: Leerstände in verschiedenen Ortsteilen, Sanierungsbedarf bei den Straßen und Versorgungseinrichtungen sowie gemeindlichen Gebäuden.

Beispielhaft nannte sie den Neubau der Küpser Krippe und des Kindergartens, die endlich erteilte Baugenehmigung für die Grundschule in Küps samt Halle und Bühne, die Schaffung einer physiotherapeutischen Einrichtung in der Alten Schule in Au, den Halt des Regionalexpress in Küps, das kommunale Energiemanagement mit der Umstellung auf LED, die vernetzte Orts- und Gemeindeentwicklung KEK3, das geplante Museum im Oberen Schloss/Remise mit der Gründung eines Trägervereins, die Dorferneuerungsmaßnahmen in Theisenort und Burkersdorf und die begonnene Dorferneuerung in Oberlangenstadt, die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Hain, die Stärkung des Marktwesens und vieles mehr.

"Eine aktive Bürgerbeteiligung ist uns besonders wichtig", betonte die Fraktionssprecherin. So sei das neue Logo genauso mit Bürgerbeteiligung entwickelt worden wie auch die neuen Friedhofskonzepte. Dank der Nordostbayerninitiative habe man aktiv Brachen wie die Brandruine in Johannisthal beseitigt, erinnerte sie an einen lang gehegten Wunsch aus der Bevölkerung.

"Vieles ist jedoch nur möglich, weil wir als starke Kraft im Marktgemeinderat die Projekte auf den Weg bringen und zum Erfolg führen können. Ich bin stolz auf unsere ausgewogene Liste und dankbar für das starke Team, das sich bei den Wahlen zur Verfügung stellt." Das Programm solle nach ihren Worten in Arbeitskreisen diskutiert und dann beschlossen werden.

CSU-Vorsitzender Thorsten Stalph zeigte sich stolz über die Liste, die Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtige wie auch die Ortsteile. Acht Frauen und zwölf Männer seien auf der Liste vertreten. "Erfahrene und neue Kandidaten bewerben sich um das Vertrauen der Bürgerschaft." Die Liste erfasse viele Berufsgruppen vom Auszubildenden über eine Ärztin und Optikermeisterin bis zum Ingenieur und Selbständigen, betonte er. Angeführt werde die Liste wieder von Bernd Rebhan.

Bei der Wahl wurde der von den Vorstandschaften der CSU-Ortsverbände Küps, Oberlangenstadt und Johannisthal, der Frauen-Union und der Jungen Union unter der Federführung von Thorsten Stalph ausgearbeitete Listenentwurf einhellig unterstützt.

Mit einer großen Mehrheit von 25 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde die Liste schließlich von der Versammlung mit allen gültigen Stimmen gewählt. red