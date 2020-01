CSU will die Vereine stärken

Was wäre Haßfurt ohne das Engagement seiner über 200 Vereine? CSU-Bürgermeisterkandidat Volker Ortloff mag sich das gar nicht vorstellen: "Unsere Stadt lebt von der Mitgestaltung durch die Bürger", von A wie ADAC Haßfurt bis W wie Windsurfclub Haßgau. Deshalb möchte Volker Ortloff die Arbeit der Ehrenamtlichen auch mehr in den Mittelpunkt stellen. "Ehrenamt und Kultur dürfen auch Geld kosten."

Für Ortloff sind die Vereine die Lebensader einer Kommune. Deshalb kann sich Ortloff vorstellen, die Vereinsförderung anzupassen, wie aus einer Mitteilung der CSU Haßfurt hervorgeht. Diese basiere zumeist auf einem Pauschalbetrag. "Wenn man die Förderung auf die Mitgliederzahl abstimmt und vor allem auch den Anteil der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt, dann profitieren diejenigen, die aktive Nachwuchsarbeit betreiben und wo unsere jungen Bürger engagiert sind", sagt Ortloff. Das sei eine etwas andere Denke und unterstütze die Jugendarbeit, meint der Kandidat.

Er und die Stadtratskandidaten wollen aber nicht erst die Wahl abwarten, um die Vereine zu unterstützen. Deshalb lädt die CSU für den Dienstag, 14. Januar, zu einem Vortrag ein, in dem erklärt wird, worauf es heute bei einer modernen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ankommt. In einem Seminar der Hanns-Seidel-Stiftung erläutert der Journalist Torsten Geiling den Interessierten um 19 Uhr im Siedlerheim in Augsfeld, wie sie eine Pressemitteilung formulieren sollten. Der Eintritt zu dem Vortrag ist kostenlos. red