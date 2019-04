CSU will Betreiber und Gegner an einen Tisch holen

Die CSU-Fraktion im Marktgemeinderat wird hinsichtlich der geplanten Rindermastanlage bei Kairlindach aktiv. In einem Brief an den Bürgermeister stellt die Dritte Bürgermeisterin Angelika Tritthart den Antrag, dass die Gemeinde zeitnah eine Informationsveranstaltung durchführen soll. Das soll an einem geeigneten Ort, wie zum Beispiel in der Mehrzweckhalle Weisendorf, geschehen. Anlass ist der anstehende Bürgerentscheid.

Man wolle damit die "im Moment aufgeheizte Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zurückholen", schreibt Tritthart. Und man solle den Bürgern die Möglichkeit geben, sich ein zutreffendes Bild der aktuellen Lage zu machen. Deshalb halte die CSU eine solche Informationsveranstaltung für absolut notwendig.

Zu diesem Termin sollten der Betreiber der künftigen Anlage, die Bürgerinitiative, die Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger gleich lange Rede- und Fragezeit bekommen. Das soll entsprechend der Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid des Marktes Weisendorf, Paragraph 21, Absatz 4 geschehen. Die Veranstaltung sollte von einem neutralen Moderator geleitet werden.

Beitrag zur Versachlichung

Die Marktgemeinderätin Angelika Tritthart erinnert im Rückblick auf den letzten Bürgerentscheid zum Thema "Umbau Schwanenkreuzung mit einer Ampelanlage" in Weisendorf, dass gerade diese damals stattgefundene Informationsveranstaltung "in hohem Maße zur Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger und damit zur Versachlichung der Diskussion" beigetragen habe. red