CSU will auf die Bürger hören

"Ich habe mich bereiterklärt, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, und ich bin auch froh, dass sich so viele kompetente Kandidaten in die Arbeit als Gemeinderat einbringen wollen. In dem Gremium halte ich es für wichtig, dass man fair und ordentlich miteinander umgeht und sich alle wertgeschätzt fühlen in diesem Ehrenamt." Das betonte CSU-Vorsitzender und CSU-Bürgermeisterkandidat Gerhard Schmidt bei der Nominierungsversammlung in der "Reiterklause" in Lind bei Rentweinsdorf.

Gerhard Schmidt ist bereits nominiert worden. Zu einer Zeit, in der der bisherige Bürgermeister aufhört, sei es für die CSU notwendig, dem Wähler geeignete Kandidaten zu präsentieren, sagte Schmidt weiter. Dies geschehe mit seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt und der CSU-Gemeinderatsliste mit zwölf Personen.

Die Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamts sei ihm ganz wichtig, betonte Schmidt. Das heiße, alle ernst zu nehmen, alle Anträge zu behandeln und allen eine Gleichbehandlung zu gewähren. Dazu gehöre auch, dass man die Bürger beteilige und deswegen ist für ihn eine Bürgerversammlung in Rentweinsdorf, aber genauso in allen Ortsteilen eine Selbstverständlichkeit. In Lind habe seines Wissens nach noch keine Bürgerversammlung stattgefunden. Eine Bürgerversammlung sei dazu da, dass Bürgermeister und Räte einmal zuhören und erfahren, wo die Bürger der Schuh drückt. Ebenso könnte der Bürgermeister den Bürgern Entscheidungen besser erklären.

Der CSU-Bürgermeisterkandidat ging dann auch auf ganz konkrete Punkte ein, die er im Fall seiner Wahl ändern will. Da die Gesellschaft immer mehr altere, sei es unerlässlich, für diese Leute Unterstützung und Mitfahrgelegenheiten anzubieten. Schließlich habe man als einziges Geschäft nur noch den Bäcker. So werde man sich mit der Frage beschäftigen, ob es Bedarf gebe, damit auch ältere Leute zu Arztbesuchen sowie Besorgungen und Einkäufen nach Ebern und von dort zurückkämen.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Rentweinsdorf als Wohnort gerne angenommen werde. Deswegen sei es wichtig, weiteres Bauland zu erschließen. Natürlich wirke sich das auf das Raumangebot im Kindergarten aus, weswegen der Neubau so schnell wie möglich umgesetzt werden müsse. Auch die beengte Raumsituation bei der Feuerwehr gelte es zu beseitigen.

Ziel sei es dabei aber, die Verschuldung nicht wesentlich zu erhöhen und in Grenzen zu halten. Deswegen müsse versucht werden, für solche Maßnahmen die besten Fördersätze zu erreichen, sagte der Bewerber für das Bürgermeisteramt.

Unter dem Wahlausschuss von Markus Oppelt aus Pfarrweisach, der in seiner Gemeinde als CSU-Bürgermeisterkandidat antritt, fand die Vorstellung der Kandidaten für die CSU-Gemeinderatsliste und ihre Nominierung statt. Die Liste: 1. Gerhard Schmidt, Rentweinsdorf; 2. Frederik Schorn, Rentweinsdorf; 3. Volker Zürl, Sendelbach; 4. Rüdiger Buschbeck, Rentweinsdorf; 5. Philipp Grell, Lind; 6. Natalia Schindler, Treinfeld; 7. Holger Zürl, Rentweinsdorf; 8, Thomas Horn, Gräfenholz; 9. Christian Schad, Rentweinsdorf; 10. Frank Bürdek, Rentweinsdorf; 11. Horst Barthelmann, Rentweinsdorf; 12. Marc Dekarski, Treinfeld.

Als nächste Termine wurden festgelegt: Samstag, 22. Februar, um 15.30 Uhr Besichtigung mit Landrat Wilhelm Schneider in Sendelbach und Gräfenholz; 26. Februar, politischer Aschermittwoch mit MdL Barbara Becker in Treinfeld; 5. März, Treffen um 19.30 Uhr in Salmsdorf mit MdL Steffen Vogel. Außerdem sind einige Besichtigungen in der Gemeinde vorgesehen. gg