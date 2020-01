CSU widerspricht Schroff

Dass es in Herzogenaurach Bedarf für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen gibt, darüber sind sich die CSU und die SPD einig. Diskussionen gibt es allerdings über die Frage, ob der Stadtrat die Weichen für eine solche Demenz-WG und andere soziale Schwerpunkte bereits gestellt hat, wie Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff (SPD) unlängst erklärt hatte.

Die CSU-Bürgermeisterkandidatin Sabine Hanisch und der stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende Kurt Zollhöfer widersprechen in einer Stellungnahme dieser Sicht der Dinge. So gebe es bisher weder aus dem Haupt- und Finanzausschuss noch aus dem Stadtrat einen Beschluss, im dritten Bauabschnitt der Herzo Base eine seniorengerechte Wohnform mit Betreuung, insbesondere eine ambulant betreute Demenz-WG, einzurichten. Zudem gebe es durchaus Bedarf an Pflegeplätzen in stationären Einrichtungen, denn nicht für jeden komme eine ambulant betreute WG infrage. Renate Schroff hatte für die SPD erklärt, dass ihre Partei alternative Wohnformen anstelle von stationären Pflegeheimen anstrebe, auch weil erstere vom Fachkräftemangel weniger betroffen seien. red