CSU wählt Zeulner als Kandidaten

Zahlreiche Gäste konnte die Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes, Stefanie Kneipp, zur Jahresversammlung begrüßen. Zum Jahreswechsel hatte der Ortsverband einen Mitgliederstand von 41 Personen, darunter acht Frauen. Kneipp erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Jahres, etwa den politischen Aschermittwoch in Thelitz und das Schmiedswäldlafest in Hochstadt. In Anger wurde zu einem Bürgergespräch mit MdL Jürgen Baumgärtner eingeladen und zum Jahresende fand wieder die Winterwanderung nach Wattendorf statt.

Vor den Neuwahlen erklärte die Vorsitzende, Bürgermeister Thomas Kneipp stehe nach 22-jähriger Dienstzeit für die kommende Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung. Mit der Nominierung eines neuen Bürgermeisterkandidaten wolle man daher die Weichen für die Zukunft Hochstadts stellen. Sie schlug Max Zeulner als Bürgermeisterkandidaten vor. Zeulner sei ein sehr engagierter Helfer und Mitstreiter und habe viele Erfahrungen als Zweiter Bürgermeister gesammelt.

Der 50-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist Gruppenleiter in der Rechtsschutzabteilung eines Versicherers. Sein Hobby ist das Mountainbiking. In erster Linie liegt ihm die Lebensqualität in Hochstadt und seinen Ortsteilen, auch nach dem Bau der Ortsumgehung, am Herzen. Zeulner sieht sich als Teamplayer und würde dies als Bürgermeister auch umsetzen. Vom Ortsverband wurde er einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende bleibt Stefanie Kneipp, ihre Stellvertreter sind Max Zeulner und Michael Jung, Schriftführer ist Johannes Will, Schatzmeister Christian Rossé, Beisitzer sind Thomas Kneipp, Horst Schötz und Günther Wimmer, Kassenprüfer Georg Zethner und Anton Brückner, Delegierte für die Vertreterversammlung sind Stefanie Kneipp, Thomas Kneipp, Alexandra Stöcker, Johannes Will und Max Zeulner. Werner Hauber