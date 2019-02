CSU wählt und ehrt

Der Ortsverband Höchstadt der CSU führt am Freitag, 8. Februar, seine Hauptversammlung durch. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem Ehrungen und Neuwahlen. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse in Höchstadt. red