CSU verteilt Geschenke

Der CSU-Ortsverband Berg beschenkt am heutigen Samstag Kinder und Familien mit einer kleinen Gabe zum Advent. Ab 11 Uhr laden die Spitzenkandidatin der CSU für die Stadtratswahl am 15. März 2020, Stadträtin Anne Rudel, und die CSU-Kandidaten aus dem Berggebiet zum Austausch ein. Treffpunkt ist der Eingang des Rewe-Markts Rudel in der Würzburger Straße. red