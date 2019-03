CSU verschenkt Blumen zum Weltfrauentag

Am heutigen Freitag ist Weltfrauentag. Die Bamberger CSU nimmt dies zum Anlass, um sich bei allen Frauen mit einer Blume zu bedanken. Zwischen 12 und 13 Uhr werden der CSU-Kreisvorsitzende Christian Lange, der Europakandidat You Xie sowie die Stadträte Anne Rudel und Prof. Gerhard Seitz daher Blumen in der Innenstadt verschenken. Die CSU freut sich auf den direkten Austausch am Weltfrauentag. red