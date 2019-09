CSU und Landvolk stehen auf einer Liste

Der CSU-Ortsverband Itzgrund demonstrierte Einigkeit anlässlich der Versammlung zur Nominierung der Gemeinderäte. Freilich schwang im Hintergrund der erst kürzlich erfolgte Austritt dreier CSU-Gemeinderäte aus der CSU-Gemeinderatsfraktion.

Einstimmig beschloss die Versammlung im Gemeindehaus, bei der Aufstellung der Liste, zum ersten Mal das Landvolk mit ins Boot zu nehmen. Das ist eine Besonderheit. Daher sagte die Vorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Nina Liebermann: "Das ist ein historischer Moment."

Vorab hatte in einer gesonderten Sitzung der Kreisverband Landvolk unter Leitung von der Kreissprecherin Christine Heider das Zusammengehen mit der CSU beschlossen. Heider erklärte dies so: "Wir folgen Meeder und Seßlach."

"Nicht abspalten"

Bei der CSU-Versammlung ging es dann auch um die gemeinsame Vorstellung unter dem Motto "Nicht abspalten, sondern zusammengehen."

Kreisvorsitzender MdL Martin Mittag, der in Herreth dabei war, sagte, er sehe es so, dass diese Liste aus Erfahrung und jungen Menschen bestehe. An Nina Liebermann gewandt stellte er fest, dass sie das halte, was von ihr 2014 versprochen worden sei, wobei andere aus ihrer Fraktion das anders sehen mögen.

Die gemeinsame Gemeinderatskandidaten-Liste von CSU und Landvolk sieht nun so aus: Nina Liebermann, Steffen Räder, Lilly Liebermann (Kaltenbrunn), Norbert Köhler, Markus Zahner, Jan Krause (Herreth), Stefan Müller, Bernd Hirschlein, André Engelhardt (Gleußen), Milena Schleicher, Stefan Ehrlich (Schottenstein), Hannes Porzelt (Merkendorf), Brigitte Thomas (Lahm), Daniel Hartung (Welsberg), Daniela Hirschlein (Ersatz aus Gleußen) dav