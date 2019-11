CSU und Junge Union arbeiten zusammen

Der CSU-Ortsverband Neubrunn-Kirchlauter sowie die Junge Union Neubrunn trafen sich zu einer gemeinsamen Sitzung im Gasthaus Morgenroth in Neubrunn. Thema war der Faschingszug 2020 in Neubrunn.

Reihenfolge

Bei der Organisation des Faschingszuges ist laut CSU-Angaben in jedem Jahr ein anderer Verein in Neubrunn an der Reihe. Im kommenden Jahr ist turnusmäßig die Junge Union vorgesehen. Die Mitglieder der Jungen Union sind in verschiedenen anderen Gruppen aktiv, die sich am Faschingszug beteiligen. Aus diesem Grund sahen sie sich anfangs nicht in der Lage, die komplette Organisation des Faschingszuges zu übernehmen.

Vereinbarung

Bei der Besprechung einigten sich jetzt die Junge Union und die CSU dahingehend, dass die Junge Union die Organisation im Vorfeld übernimmt und zum Beispiel die Vereine und Gruppen einlädt, Anträge an die Behörden stellt sowie den Zug einteilt. Die Vorstandsmitglieder der CSU sagten den jungen Leuten die Unterstützung am Tag des Faschingszuges zu, etwa mit Aufbau im Dorfkern oder Bewirtung der Gäste. So kann 2020 wieder ein schöner Faschingszug am Rosenmontag, 24. Februar, stattfinden.

Es ist den Angaben zufolge beiden Gruppen wichtig, dass die Traditionen in Neubrunn gepflegt werden. Am Kirchweihmontag, 25. November, organisiert die Junge Union deshalb den Hahnenschlag auf dem Dorfplatz in Neubrunn.

Treffen in Pettstadt

Die CSU Neubrunn-Kirchlauter trifft sich am Montag, 18. November, um 16.30 Uhr in Pettstadt am Glockenhaus zu einer Ortsbegehung. Es ist geplant, den Friedhof und die Kläranlage in Pettstadt anzuschauen. Anschließend gibt es eine Brotzeit. In Pettstadt ist es Tradition, sich am Montag zum Stammtisch im Glockenhaus zu treffen. Alle Interessenten sind dazu laut CSU eingeladen. red