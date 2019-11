CSU und FWG nominieren Neubauer als Bürgermeisterkandidaten

Die Stadtratsliste der CSU Teuschnitz und der Freien Wählergemeinschaft (FWG) für die Kommunalwahl wurde in einer Mitgliederversammlung nominiert. Zuvor wurde abgestimmt, dass sich die Gruppen auf den gemeinsamen Wahlvorschlag festlegen.

Sie schicken Zweiten Bürgermeister Stephanus Neubauer als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen: ein Mann, der bereits 36 Jahre dem Stadtrat angehört und 24 Jahre das Amt des Zweiten Bürgermeisters bekleidet.

Neubauer freute sich, dass so viele junge Menschen aus Teuschnitz, Haßlach, Wickendorf und Rappoltengrün mitarbeiten wollen, "um Teuschnitz mit seinen Stadtteilen weiterhin für die Zukunft aufzustellen". Die 28 Kandidatinnen und Kandidaten kommen aus sämtlichen Berufsständen. Entsprechend bringen alle zusammen ein breites Spektrum an Fachkompetenzen mit, "von dem sich die Wählerinnen und Wähler bis zum Wahltag überzeugen können", so Neubauer. Der CSU-Ortsvorsitzende und Leiter der Wahlveranstaltung, Stefan Raab, wies darauf hin, dass die CSU die stärkste Kraft im Teuschnitzer Stadtrat sei.

Er freue sich, dass junge Menschen kandidieren, die mit neuen Ideen das Stadtbild in Teuschnitz und in den Ortsteilen mitgestalten wollen. Neubauer dankte der Bürgermeisterin Gabriele Weber, die "als Antriebsmotor Teuschnitz in ihrer 18-jährigen Amtszeit zu einem Vorzeigeprojekt gemacht hat". Niemand habe das Gesicht der Stadt Teuschnitz verändert wie sie.Vor allem habe sie bei ihren Entscheidungen die Bevölkerung einbezogen.

Diesen Erfolgskurs Webers wolle der neue Stadtrat weiter einhalten. ph