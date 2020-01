CSU und FWG gehen mit gemeinsamer Liste ins Rennen

In der Aufstellungsversammlung erfolgte die offizielle Bekanntgabe der gemeinsamen Liste des CSU-Ortsverbandes Frensdorf und der Freien Wählergemeinschaft Frensdorf für die anstehende Kommunalwahl. Der Zusammenschluss habe sich angeboten, weil beide politischen Gruppierungen in allen Ortsteilen der Gemeinde Mitglieder bzw. Unterstützer haben und somit die Gewähr für eine sachorientierte Politik im Interesse aller Bürger im Gemeindegebiet gegeben sei, heißt es in dem Pressebericht. Auch die große Zufriedenheit der bayerischen Bevölkerung mit der Arbeit der Koalition aus CSU/FWG auf Landesebene würde belegen, dass politische Zielsetzung und Werte beider Gruppierungen gut zusammenpassen.

Die engen Kontakte einiger Mitglieder der gemeinsamen Liste mit den politischen Mandatsträgern auf Landes- und regionaler Ebene bilden laut CSU/FWG eine gute Basis für eine Unterstützung bei der Umsetzung gemeindlicher Belange.

Die zwanzig Kandidaten repräsentieren ein breites Spektrum an Berufen, viele von ihnen sind in gemeindlichen Verbänden, Vereinen und im kirchlichen Leben aktiv.

Näheres zu den Bewerbern und den Zielen der gemeinsamen Liste wird auf fünf Vorstellungsversammlungen angeboten. Diese finden jeweils um 19.30 Uhr statt am: 7. Februar in Reundorf (Gasthaus Dotterweich), 12. Februar in Abtsdorf (Gastwirtschaft Beck), 17. Februar in Herrnsdorf (Brauereigaststätte Barnickel), 26. Februar im Kloster Schlüsselau und 7. März in Frensdorf (Gasthaus Messingschlager). red