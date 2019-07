Theres vor 17 Stunden

CSU Theres wandert zum Fest nach Buch

Der CSU-Ortsverband Theres unternimmt am Sonntag, 14. Juli, eine Familienwanderung zum Brauhausfest nach Buch. Die Wanderer treffen sich um 14 Uhr am alten Rathaus in Obertheres und um 14.30 Uhr am Dr...