CSU-Team verjüngt

Nicht noch einmal zur Wiederwahl stellte sich der bisherige Vorsitzende Gerhard Fischer, der nach mehr als 27 Jahren an der Spitze des CSU-Ortsverbandes Oerlenbach sein Amt in jüngere Hände legen wollte. Als Nachfolger wurde Manfred Reuß (Rottershausen) mit allen Stimmen der anwesenden Parteimitglieder gewählt. Die neuen stellvertretenden Vorsitzenden sind Nils Seidl (Oerlenbach), Manfred Greubel (Ebenhausen) und der bisherige Vorsitzende, Gerhard Fischer (Eltingshausen).

Helga Göbel erhielt für zwei weitere Jahre das Vertrauen in ihrem Amt als Schatzmeisterin. Als Schriftführer rückte Nico Rogge für Manfred Reuß nach, der dieses Amt seit 2007 bekleidete. Somit wurden mit Nico Rogge und Nils Seidl zwei Vertreter der Jungen Union in den Vorstand des Ortsverbandes Oerlenbach berufen. Komplettiert wird der Vorstand von den Beisitzern Walter und Monika Vierheilig, Rainer Ludwig und Klaus Behl.

Zu Kreisdelegierten wurden gewählt: Manfred Reuß, Siegfried Erhard, Nils Seidl und Nico Rogge. Als Ersatzdelegierte fungieren: Gerhard Fischer, Helga Göbel, Robert Erhard und Jochen Neumayr. Vor den Wahlen war der scheidende Ortsverbandsvorsitzende Gerhard Fischer in seinem Tätigkeitsbericht auf die Aktivitäten des letzten Jahres eingegangen. Dabei ließ er die zurückliegenden politischen Geschehnisse noch einmal Revue passieren. Danach erläuterte er die Aktivitäten des eigenen Ortsverbandes. Der Mitgliederstand stehe aktuell bei 34 Personen. Vorstandsmitglieder nahmen an Wahlveranstaltungen der übergeordneten CSU- Gremien und dem jährlichen Neujahrsempfang teil. Eine Abordnung reiste im März mit der Seniorenunion zum "Politischen Aschermittwoch" nach Passau. Es wurde eine Veranstaltung am Ellertshäuser See im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Oerlenbach durchgeführt, die sich großer Beliebtheit erfreute. So konnten nicht alle angemeldeten Kinder berücksichtigt werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt war. Besonderer Dank erging an Rainer Ludwig und Jochen Neumayr für die Organisation. Im Anschluss wurde der Kassenbericht von Schatzmeisterin Helga Göbel vorgetragen, und die beiden Kassenprüfer Fridolin Schubert und Engelbert Klein attestierten dem bisherigen Vorstandsteam eine einwandfreie Kassenführung, so dass dieses entlastet wurde. Nach den Neuwahlen gab Altbürgermeister Siegfried Erhard noch einige Neuigkeiten aus dem Kreistag bekannt. red