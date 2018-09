CSU stellt Weichen für die Europawahl 2019

Arthur Stollberger Landkreis — In einer "Besonderen Kreisversammlung" in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau stellte die Kreis-CSU die Weichen für die Europawahl im kommenden Jahr. Es galt, drei Delegierte und drei Ersatzdelegierte in die zentrale Delegiertenversammlung zur Europawahl zu wählen. Diese findet im November in München statt. Darüber hinaus war die Aufmerksamkeit der Delegierten und Gäste auf die Rede des CSU-Kreisvorsitzenden Sandro Kirchner, MdL, gerichtet. Vier Wochen vor der Wahl zum Bayerischen Landtag skizzierte der Direktkandidat in seiner Rede "Bayern vor der Wahl" die wichtigsten Grundpositionen und Ziele seiner Partei.

Nach der Begrüßung von 114 Delegierten durch Kreisvorsitzenden Sandro Kirchner einigte man sich bei der Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten auf das Blockwahlverfahren. Lediglich zwei Delegierte stimmten dagegen. Alle Delegierten und Ersatzdelegierten erhielten das uneingeschränkte Vertrauen. Es wurden keine Gegenstimmen gezählt. Das Ergebnis: Als Delegierte wurden Sandro Kirchner, Bezirksrätin Karin Renner und Landrat Thomas Bold gewählt. Als Ersatzdelegierte erhielten Steffen Hörtler, Martin Wende und Detlef Heim das Vertrauen.

Landtagskandidat Sandro Kirchner bedankte sich für das große Engagement der Mitkandidaten und meinte: "Wir haben ein Super-Team." Es gehe jetzt darum, die Geschlossenheit der CSU darzustellen.

Der Abgeordnete verwies auf die Vorzüge der bayerischen Wirtschaft. Bayern sei ein Raum mit den besten Zukunftsaussichten, sagte er mit Hinweis auf die niedrige Arbeitslosenquote von nur noch knapp drei Prozent. Ein Drittel des bayerischen Haushalts, etwa 20 Milliarden Euro, würden in das Bildungswesen investiert. Seit dem Jahr 2008 seien 14 700 neue Lehrer eingestellt worden. Bayern setze auch Maßstäbe im Bereich der Digitalisierung und bei der Verbesserung der Infrastruktur. Als weitere Pluspunkte nannte Kirchner unter anderem die Sicherheitspolitik mit der Schaffung der Bayerischen Grenzpolizei.