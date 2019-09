CSU stellt Ortloff auf

Wenn die Haßfurter ihre Lampen anknipsen, ihr Essen kochen oder ihre Handys laden, sollen sie das künftig im Stadtgebiet nur noch mit Ökostrom tun können. Zumindest wenn es nach den CSU-Ortsverbänden geht - und zwar ohne Mehrkosten für die Bürger.

Bereits am 1. April hatte die CSU-Stadtratsfraktion einen Antrag zur Schaffung eines Leitbildes für Haßfurt gestellt. "Dieser wurde einstimmig im Stadtrat verabschiedet", betont Norbert Geier, der CSU-Fraktionsvorsitzende. Darin enthalten war der Wunsch nach einer Umstellung der Privatkundentarife des Stadtwerks auf erneuerbare Energie (Ökostrom) zum Preis des bisherigen Tarifes. Die Wichtigkeit dieses Antrags hat die CSU nun noch einmal unterstrichen, wie die Ortsverbände mitteilten. "Wir hoffen, dass die Beschlussfassung des Stadtrates zu diesem Thema relativ zeitnah nach der Sommerpause erfolgen wird", sagt Volker Ortloff, der sich am Freitag, 20. September, im kleinen Saal der Stadthalle von der Stadtversammlung der CSU-Ortsverbände Haßfurt, Augsfeld, Unterhohenried, Uchenhofen und Sailershausen offiziell zum Bürgermeisterkandidaten nominieren lassen möchte. An diesem Abend sollen auch die Kandidaten für die Stadtratsliste vorgestellt werden. Der Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die CSU möchte den Stadtratsbeschluss zum neuen Jahr umsetzen. "Die Zeit eilt", sagt Ortloff, wenn die Stadtwerk Haßfurt GmbH die Anpassung im Tarifwerk noch für 2020 vornehmen soll. Ortloff tritt, wenn er nominiert wird, bei der Wahl 2020 gegen Amtsinhaber Günther Werner (WG) an. red