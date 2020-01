CSU stellt keine Gemeinderatsliste auf

Die CSU-Leutenbach-Mittelehrenbach stellt diesmal keine eigene Gemeinderatsliste auf. So bleibt es bei vier miteinander konkurrierenden Listen in der Gemeinde Leutenbach. Die Suche nach einem eigenen Bürgermeisterkandidaten erwies sich als schwierig. Zudem hatten die eventuell infrage kommenden CSU-Gemeinderäte Jürgen Stöhr und Erich Kohler frühzeitig signalisiert, dass sie nicht mehr für das Gemeinderatsgremium kandidieren. Als dann mit Roland Schmitt in Oberehrenbach plötzlich ein Gegenkandidat gegen den amtierenden Bürgermeister aufgestellt wurde, hielt es die CSU nicht mehr für nötig, weiter nach einem dritten Kandidaten zu suchen. red