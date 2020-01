CSU stellt Kandidaten vor

Der CSU-Ortsverband Burk lädt alle Forchheimer zur Vorstellung ihrer Stadtrats- und Kreiskandidaten am Mittwoch, 22. Januar, in den Hotel Gasthof "Schweizergrom" in Forchheim-Burk ein. Beginn ist um 19 Uhr mit einer kurzen Vorstellung der Burker CSU Kandidaten und des Oberbürgermeisterkandidaten der CSU in Forchheim, Udo Schönfelder, sowie dem Landrat Hermann Ulm. Anschließend besteht die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. red