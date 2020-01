CSU stellt Kandidaten für Kommunalwahl vor

Bürgermeisterkandidat Max Zeulner und die Gemeinderatskandidaten der CSU für die Kommunalwahlen stellen sich am morgigen Freitag im Gasthaus "Zur frischen Quelle" in Anger vor. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Eine weitere Vorstellung findet am 31. Januar um 19 Uhr im Feuerwehrschulungsraum in Wolfsloch statt. red